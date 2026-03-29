プロボクシングの元世界5階級制覇王者フロイド・メイウェザー（49＝米国）が28日（日本時間29日）に米ラスベガスで「Vegas Sports Today」のインタビューに応じ、9月19日にラスベガスのアリーナ施設「スフィア」での対戦が発表されていた元6階級制覇王者マニー・パッキャオ（47＝フィリピン）戦について「これは本当の試合ではない。エキシビションだ」と発言した。米リング誌などが報じた。両者の対戦は2月にNetflixから発表