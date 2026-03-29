「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）巨人とのシーソ−ゲームの競り合いは、阪神が八、九回に７点を挙げる猛攻を見せて、２年連続の開幕カード勝ち越しを決めた。藤川監督は「日曜日の激しいゲームになりましたね」と乱打線を振り返った。開幕戦では２本塁打、この日もダルベック、泉口に２本塁打が飛び出した巨人打線について「いや見ての通り、攻撃力ありますし」と振り返った。続けて「どの球場も打球が少し遠く