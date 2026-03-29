西から天気下り坂西日本や東日本は広い範囲で20℃以上にあすは西から低気圧や前線が近づくため、天気は下り坂となるでしょう。午後は九州を中心に雨雲が広がって、雷を伴う所もありそうです。夜は、四国や中国地方にも雨の範囲が広がる見込みです。【CGで見る】週間予報火曜日は広い範囲で雨東日本や北日本は晴れ間もありますが、きょうより雲が広がりやすく、東海や関東では一部でにわか雨の可能性があります。朝の最低気温は