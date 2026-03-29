2026年1月13日からNetflixで配信された『ボーイフレンド2』。日本初の男性同士の共同生活を追う恋愛リアリティーショーの第2弾では、10人の男性が冬の北海道を舞台に恋や友情を育むドラマチックな展開が繰り広げられています。All About ニュース編集部は3月6〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象にNetflixで配信中の日本初となる男性同士の恋愛リアリティーショーの第2弾『ボーイフレンド2』に関するアンケート調査を実施