ハローキティと「マリオンクレープ」がコラボした『マリオンクレープ × HELLO KITTY ぬいぐるみチャームBOOK』が、4月30日（木）から、「ローソン」や「HMV＆BOOKS online」で発売される。【写真】日焼けキティはチョコづくしのクレープに！全3種のぬいぐるみチャーム詳細■赤いギンガムチェックを忠実に再現今回登場するのは、1976年創業の老舗クレープ店「マリオンクレープ」とハローキティのコラボデザインが施された“