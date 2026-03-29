2025年10月のブラジル戦は３−２で逆転勝ち。続くガーナ戦は２−０で快勝した森保ジャパンは、年内最後のボリビア戦は３−０の完勝を収めた。迎えたワールドカップイヤーで、３月の英国遠征で現地28日にスコットランドと対戦。伊東純也の得点で１−０の勝利を収めた。年をまたいで、これで４連勝。本大会に向け、着々と準備を進める日本代表に、韓国メディアも関心を寄せているようだ。『スターニュース』は「“歴代級の上昇気