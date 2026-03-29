百年構想リーグ開幕からここまでPK戦を含み、１勝６敗と苦しむ栃木シティが、悪い流れを断ち切った。栃木Cは３月29日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節（EAST-A）でモンテディオ山形と敵地で対戦。２−１で勝利した。この試合で66分から途中出場し、３分後に決勝弾を決めた森俊貴は、試合後のフラッシュインタビューで「アウェーで山形さんに勝てたのが非常に嬉しいです」と喜んだ。得点シーンは、小池裕