JR東海は、名古屋駅に到着する直前の「特急ひだ」の運転士が居眠りし、保安装置によって緊急停止したと明らかにしました。JR東海によりますと、28日午後3時過ぎ、高山駅発の特急ひだが、終点の名古屋駅のホームのおよそ100メートル手前で緊急停止しました。男性運転士(51)が居眠りして必要な減速をしなかったため、保安装置が作動したということです。乗客およそ180人にケガはなく、電車は11分遅れて駅に到着