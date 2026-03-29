29日、新潟県糸魚川市で林野火災を想定した消防訓練が行われました。糸魚川市のキャンプ場で行われた林野火災を想定した訓練には、市消防本部のほか消防団やコンクリート協同組合が参加。簡易水槽の設置から放水、またミキサー車を使った給水など、山の中での消火活動に向け連携を確認しました。【糸魚川市消防本部田代由起人消防司令】「風の強い日や、空気の乾燥している日は屋外では火の使用を控えていただき、火