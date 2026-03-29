嵐の二宮和也（42）が29日、自身のXを更新。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で購入したメンバーへのお土産を公開し、注目を集めている。「そうそう。WBCでお土産(嵐のね)を買ったんだけど、今回はちゃんと5個買いました笑」と明かし、WBCのロゴなどが刺しゅうされた黒のキャップの写真を公開。「オソロっちだぜぇぇ」とちゃめっ気たっぷりにつづった。二宮は「Netflix2026WBCスペシャルサポーター」とし