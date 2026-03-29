広島１−０中日（セ・リーグ＝２９日）――広島が開幕３連勝を飾った。六回に敵失で均衡を破り、栗林が被安打１でプロ初先発初完封。中日は好投の高橋宏を打線が援護できず、８年ぶりの開幕３連敗。中日の高橋宏は今季初先発でエースらしい投球を見せた。得意のスプリットではなく、精度が高かったカットボールを決め球に選択し、８回を投げて９奪三振。しかし、六回に３連打と味方の失策で喫した唯一の失点があだとなり、栗林