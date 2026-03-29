俳優・鈴木福の弟で子役の鈴木楽（たの）が小学校卒業を報告。きょうだい４人ショットを公開した。鈴木楽と誉のインスタグラムが２９日までに更新され、「楽です僕は小学校を卒業しました」と記し、兄の福、姉の夢、妹の誉（ほま）と並んだ４きょうだいの写真を投稿。「僕が入学した年は、新型コロナウイルスが流行った年でした。入学式も普通のように体育館で出来ず、綺麗な青空の校庭で入学式をしました。卒業式はちゃん