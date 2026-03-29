女子プロレス「マリーゴールド」が２９日に女子団体として初めて東京・靖国神社相撲場で「大和神州女祭り」を開催した。靖国神社での奉納プロレスは、１９６１年４月２３日に日本プロレスが開催しており、アントニオ猪木（当時は猪木完至）とジャイアント馬場（当時は馬場正平）が２試合に出場した。その後、ゼロワンが２００５年に４４年ぶりに復活させてから、毎年行われている。満開の桜が咲く中行われた大会前には越野Ｓ