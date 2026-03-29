【モデルプレス＝2026/03/29】YouTuberのてんちむ（32）が3月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏（36）との結婚発表の反響を受け、感謝をつづった。【写真】結婚発表の32歳シンママYouTuber＆イケメン実業家、密着ウエディングフォト◆てんちむ、祝福の声に感謝てんちむは「ファンの皆さま、たくさんの暖かいDMやコメント本当に本当にありがとうございます」と書き出し「うるうるしな