モデルで俳優の山下美月さん（26）が2026年3月19日、自身のインスタグラムを更新。チュールトップスとミニスカの春コーデを披露した。「早く春服を着て、外を歩きたいです」山下さんは、「SNIDEL」といい、淡いノースリーブトップスとグレーのミニスカートを合わせたコーデやドット柄のワンピ姿を投稿した。「早く春服を着て、外を歩きたいです」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、淡いグリーンのノースリーブ