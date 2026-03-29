【シルバプラナ（スイス）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は29日、スイスのシルバプラナでスロープスタイル最終第4戦が行われる予定だったが、悪天候により中止となった。女子で出場予定だったミラノ・コルティナ冬季五輪覇者で19歳の深田茉莉（ヤマゼン）は種目別で4位のまま終えた。リリー・ダウォーンウェー（米国）が制した。男子は悪天候などにより、29日までに中止が決定。種目別王者には、五輪金メダルの蘇