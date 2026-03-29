ツエーゲン金沢は29日、GK山ノ井拓己(27)が移籍を前提とした準備のためチームを離脱したことを発表した。山ノ井は2024年から金沢に所属しており、昨年はリーグ戦32試合でゴールを守った。ただ今季はここまで出場がない。クラブは「山ノ井選手の今後につきましては、正式決定後、改めてお知らせいたします」と伝えている。