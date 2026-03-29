いわきFCがホームでジュビロ磐田に1-0で勝利した。前半終了間際にMF山口大輝が決めたゴールで奪ったリードを後半も守り抜いた。4連勝としたいわきは勝ち点を18に伸ばして、EAST-Bグループで首位のFC岐阜に勝ち点で並ぶ2位に浮上した。一方の磐田は4連敗。勝ちも0-0から入ったPK戦に2勝したのみで、勝ち点5と厳しい戦いが続く。松本山雅FCは敵地で福島ユナイテッドFCに3-1で勝利した。MF小田逸稀がヘディングで2ゴールを決め