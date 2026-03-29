東京ヤクルトスワローズが29日、公式Xを更新。開幕スタメン発表の際の池山隆寛新監督（60）のスピーチを投稿し、監督が見せた予想外の行動が大きな反響を呼んでいる。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 投稿された動画は、開幕直前のロッカールーム内の様子を収めたもの。緊張した様子の池山監督は、時折言