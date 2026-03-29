生成AI花盛りだ。火付け役のChatGPTをはじめ、GeminiやClaudeと、日常的に使い始めている人も多いことだろう。ただ気になるのは彼らの「嘘」だ。専門用語で「ハルシネーション」という。やたら自信満々に返答してきた回答。そこに明らかな嘘や間違いを発見することも少なくない。それを指摘すると「失礼しました」と、しれっと訂正するのも生成AIの「あるある」。普段、無料の生成AIを使っている場面で、実はころっと騙されてい