警視庁が、東京・台東区の高校生らとともに、特殊詐欺被害などを防止するための呼びかけを行いました。きょう（29日）、東京・台東区で開かれた「桜橋花まつり」で、警視庁の警察官と都立浅草高校に通う高校生が特殊詐欺被害や闇バイトへの注意を呼びかけました。イベントでは、警視庁浅草署の署員が描いたオリジナル漫画のちらしを配布。漫画では、ニセの警察官が事件の捜査で銀行口座を調べているなどとウソの電話をかけて金をだ