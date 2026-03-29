将棋の第５１期棋王戦五番勝負（共同通信社主催）の第５局が２９日、鳥取市で行われ、棋王を保持する藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、棋聖、王将）が挑戦者・増田康宏八段（２８）を破った。藤井竜王はシリーズ３勝２敗で棋王４連覇を果たし、六冠を堅持した。今期の棋王戦五番勝負は、互いに譲らず２勝２敗で最終局を迎えた。同時期に開催されていた王将戦七番勝負では、王将保持者の藤井竜王がカド番に追い込まれながらも