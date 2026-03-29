ボートレース尼崎の「阪神電車ジェット・シルバー杯」は29日に予選3日目を終え、30日の4日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。同県の後輩に捲られてしまった。金子萌（35＝静岡）は予選最終走の3日目7R、チルトをMAXの3度に跳ねた本田愛に抑え込まれ6着。トップスタートのコンマ09と踏み込んでいただけに、単純に伸び負けた。「3度がいたんで伸びに寄せたんですけどね。調整失敗です」と渋面を作った。予選を