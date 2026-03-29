VoltStrategistは、電気自動車メーカーの経営者になって会社を24四半期にわたって運営する、ブラウザベースの経営戦略シミュレーションゲームです。アクションゲームやレースゲームではなく、価格設定、生産、研究開発、広告、競合分析といった経営判断を積み重ねながら、市場シェアと利益を伸ばしていくタイプの作品です。VoltStrategist - EV Business Simulation | MBA Strategy Game for Classrooms & Teamshttps://www.vo