英語圏向けVTuberグループ「ホロライブEnglish」に所属するフワワ・アビスガードさんとモココ・アビスガードさんのXが、29日までに更新。フワワさんの手術が完了したことを報告すると、ファンから安堵の声が上がった。【写真】フワワさんの手術が無事に終わりファンから安心の声上がるフワワさんとモココさんはふたりで活動する双子のVTuberで、チャンネル登録者は131万人を超える人気配信者だ。フワワさんは、20日に手術や