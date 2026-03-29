【CEZANNE（セザンヌ）】から、大人の肌悩みに寄り添ってくれそうなハイライトの新色が登場しました。メイクの仕上げに加えれば、くすみや影を自然にカバーし、肌が光のベールをまとったかのような質感に。今回は、40・50代にも推せるCEZANNEのハイライトをピックアップしてご紹介します。 肌の明るさを引き出す新色フィルターピンク 【CEZANNE】「トーンフィルターハイライト 02 フィルタ&