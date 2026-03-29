◆パ・リーグオリックス５―４楽天（２９日・京セラドーム大阪）オリックス・岸田護監督が、就任１年目から２年連続で開幕カード勝ち越しを決めた。この日は初回に２失点した先発・田嶋を降板させ、２回から継投を選択。８人リレーで楽天を振り切った。２８日は九里が完封勝利を挙げており「すごく大きいと思います」とリリーフ陣をつぎ込めたことに感謝。田嶋へのフォローも忘れなかった。本来なら新外国人のジェリーが務め