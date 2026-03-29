メ～テレ（名古屋テレビ） FDA＝フジドリームエアラインズが、中部空港と熊本を結ぶ定期便を就航しました。 FDAはこれまでも、県営名古屋空港と熊本を結ぶ定期便を運行していましたが、29日新たに就航した中部空港の便と合わせて毎日4往復に増便します。 （愛知県 大村秀章知事） 「熊本にはアイシン九州など愛知の関係の会社もある。産業的にもつながりが深くなると思う」 初便の69人の乗客は記念品を受