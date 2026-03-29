２９日放送の日本テレビ系「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）に、後呂有紗アナウンサーに代わって加入した新キャスター・石川みなみアナが初登場した。番組の新しくなったロゴが流れた後、桝太一キャスターが「今日から石川キャスターとお伝えします」と伝えると、石川キャスターは「後呂アナウンサーからタスキを受けました。ニュースを深く、わかりやすくお伝えしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします」と