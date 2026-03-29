5人組グループ・嵐の二宮和也が29日、自身の公式Xを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で購入した嵐メンバーへのお土産を公開した。【写真】「オソロっちだぜぇぇ」嵐5人へのWBC土産を公開した二宮和也同大会でネットフリックスのスペシャルサポーターを務めていた二宮は、「そうそう。WBCでお土産（嵐のね）を買ったんだけど、今回はちゃんと5個買いました笑 オソロっちだぜぇぇ」とつづり、メンバーで“おそろ