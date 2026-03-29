準決勝第2戦で富士通に勝利し、歓声に応えるデンソーの選手たち＝豊田市総合体育館バスケットボール女子の京王電鉄Wリーグ・プレーオフは29日、愛知県豊田市総合体育館で2戦先勝方式の準決勝第2戦が行われ、レギュラーシーズン4位のトヨタ紡織と同2位のデンソーが雪辱し、1勝1敗とした。トヨタ紡織は同1位のトヨタ自動車を70―66で破り、デンソーは同3位の富士通に56―50で勝った。最終第3戦は30日に同会場で行われ、それぞれ