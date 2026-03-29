東京・霞が関の外務省前に集まった日本在住のイラン人ら＝29日午後イランの民主化を求める日本在住のイラン人らが29日、東京・霞が関の外務省前に集まり、日本政府に対し「人々が犠牲になっている。自由なイランになるために民主化の支援をしてほしい」と要望した。デモを企画したのはイランの現政権に批判的な「母国の自由を求める在日イラン人団体」。声明で「ここ数カ月で、イラン国内での処刑は著しく増加している。若者や