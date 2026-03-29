フジテレビの小澤陽子アナウンサー(34)が29日、自身のインスタグラムを更新。6月をもって同局を退社することを発表しているが、このほど最後の生放送を終えたことを報告した。小澤アナはBSフジ「プライムオンラインTODAY」の金曜日MCを担当しており、「金曜日。フジテレビアナウンサーとして最後の生放送を迎えました。本当にありがとうございました…！！」と報告。続けて「オンエアで涙はなんとか耐えましたが、スタジオを