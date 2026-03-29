かつて日本でも活躍した人気美女レスラーの、ベルトに対する“激しい執着”が話題に。様々なシチュエーションでベルトを肌身離さず持ち歩く姿に多くの反響が寄せられている。【画像】水着でもランジェリーでも“ベルトを離さない”美女レスラーWWEスーパースターのブレイク・モンローが29日、自身のインスタグラムを更新。水着やランジェリー、リングギアなど、ベルトとともに様々な衣装で撮影した自撮りを大量投稿した。公