「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）巨人が終盤までシーソーゲームを演じたものの、終盤に大量失点し、２０１２年以来１４年ぶりの開幕カード負け越しとなった。プロ初先発となったドラフト３位・山城京平投手（亜大）は三回に無死満塁のピンチを招いたところで降板し、２回０／３を５失点でＫＯとなった。阿部監督は「ちょっと荷が重かったかなと思って。任せたのはボクなんで、ボクの責任です」とかばった。それ