サッカー日本代表は6月に開幕するワールドカップへ向け、アウェーでスコットランドと対戦。まずはけがから復帰した守護神、鈴木彩艶選手（23）がスーパーセーブでチームを救いました。すると後半39分、スコットランドの堅い守りを崩しました。左サイドから最後は走り込んできた伊東純也選手（33）が流し込み先制ゴール。このリードを守り切った日本。日本時間4月1日には強豪イングランドと対戦します。