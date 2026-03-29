タレント上沼恵美子（70）が29日、高田純次（79）とMCを務める読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」（日曜午前11時40分）に出演。関西人の“あるある行動”について解説した。番組では関西人のあるある行動を紹介。すぐに「『家賃いくら？』って聞く」との行動が紹介されると、上沼は「何であかんの？」と納得いかない様子を見せた。実は、芸人によくこの質問をしているそうで「『12万』って言うたら『20万のとこに