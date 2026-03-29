ブームの火付け役はスクーターだった？日本のバイク史の中でも、1980年代初頭ほど多彩なバイクが登場した時代はないでしょう。当時はいわゆる「HY戦争」と呼ばれるホンダ、ヤマハの間で熾烈なシェア争いがあり、双方とも続々と斬新なバイクを発売していきました。【脳バグりそう…】だんだんカッコよく見えてくる「カクカクバイク」たち（写真で見る）じつは、この時代の多彩なモデルに共通することがあります。それがバイクの