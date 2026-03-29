きょうの県内は高気圧に覆われ多くの場所で4月下旬並みの陽気となりました。こうした中、河北町では可愛らしい動物のイベントが行われました。 【写真を見る】ぽかぽか陽気の中、河北町で「ひな祭り総選挙」（山形） 高気圧に覆われたきょうの県内、気温は米沢市で18．6度、山形市で18．4度まで上がるなど、22ある観測地点中16地点で今年1番の暑さとなりました。4月下旬の陽気となる中、河北町では、かき氷を食べる子どもの姿も