◇プロ野球セ・リーグ 阪神 12-6 巨人(29日、東京ドーム)阪神との開幕3戦目を落とし、2連敗でカード負け越しとなった巨人。試合後には阿部慎之助監督がインタビューに応じました。この日の先発マウンドにあがったドラフト3位ルーキー・山城京平投手は、2回と0/3を投げ5失点。2回には2度の死球などで場内が騒然とするなど、厳しい展開も生まれました。阿部監督は「ちょっと荷が重かったかなと思って。任せたのは僕なので、僕の責任