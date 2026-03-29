終盤のシステム変更は、まさに狂気のリスクチャレンジだった(C)Getty Imagesおいおい、規格外にも程があるだろう。1−0で勝利した国際親善試合のスコットランド戦、後半33分の交代策には驚かされた。DF瀬古歩夢に代わって橋岡大樹。それはいい、同ポジションの入れ替えに過ぎない。問題はボランチの田中碧と藤田譲瑠チマに代わり、鎌田大地と塩貝健人が投入されたことだ。【動画】鈴木淳之介の攻撃参加が見事すぎる！淀みない