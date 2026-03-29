FDA・フジドリームエアラインズの、熊本空港と名古屋中部空港を結ぶ新たな路線が29日就航しました。 セレモニーでは、熊本市出身、FDAの本田俊介社長が「就航によって熊本と愛知、お互いのビジネス、観光需要の創出に貢献していきたい」と挨拶しました。 FDAは自動車関連や半導体関連企業を中心としたビジネス客の需要を見込んでいて、熊本・中部間を1日2往復、運航します。 今回の就航で名古屋小牧空港への便と合