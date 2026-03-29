京都の桜の名所として知られる京都市左京区の「哲学の道」では大勢の花見客らでにぎわっています。 小川を包み込む桜のトンネル。京都市左京区にある「哲学の道」では植えられた約400本の桜が見ごろを迎えています。 京都市内の29日の最高気温は23.5℃と5月上旬並みの暖かさ。3月23日に開花が確認された桜も五分咲きほどまで進み、哲学の道には国内外から多くの観光客らが訪れています。 （訪れた人）「思った以上に