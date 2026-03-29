警察によりますと29日午後0時半ごろ熊本市南区城南町下宮地の建物から火が出ました。 この火事で伊藤美比斗さん（25）の木造平屋の事務所兼資材置き場が全焼しました。 けがをした人はいませんでした。 火が出た時、中に人はいなかったということで警察と消防が火事の原因を調べています。