29日朝、茨城県の路上で32歳の女性が車にはねられ死亡しました。警察はひき逃げ事件として運転手から当時の状況を聞いています。午前5時ごろ、水戸市吉沢町で「女性がはね飛ばされた」などと通報がありました。警察が駆けつけたところ、近くに住む根岸くるみさん（32）が倒れていて病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。警察によりますと、根岸さんをはねたとみられる車の運転手は「事故直後に現場を離れてしまっ