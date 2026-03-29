仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟!』（NHK）。信長（小栗旬）から無理難題をむちゃ振りされ、困った秀吉（池松壮亮）が秀長（仲野）に泣きつき問題を解決していく。まるでマンガ『ドラえもん』を地でいくような世界観がわかりやすく、親しみやすいため、これまで歴史にあまり興味のなかった視聴者の心もわしづかみにしている。【写真】評価は上々！濃いキャラ揃いの『豊臣兄弟!』相関図金と銀にまみれた“バブル”時代しか