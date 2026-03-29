日本サッカー協会の宮本恒靖会長日本サッカー協会（JFA）は29日、東京都内で評議員会と理事会を開き、宮本恒靖会長（49）の2期目となる新体制がスタートした。任期は2年。記者会見した宮本会長は「日本サッカーの未来をつくるために、挑戦と実行をしていく」と意気込んだ。女子サッカーや各都道府県協会の発展、国際的な日本のプレゼンス向上などが柱の成長戦略を示した。6月に開幕するワールドカップ後の、日本代表監督の選考