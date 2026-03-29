アメリカメディアは28日、イランへの軍事作戦をめぐり、国防総省が数週間にわたる地上作戦に向けた準備を進めていると報じました。ワシントン・ポストは複数の当局者の話として、数千人に上る海兵隊員らが中東地域に到着したことなどを踏まえ、国防総省がイランでの数週間に及ぶ地上作戦に向けた準備を進めていると伝えました。想定される地上作戦は、「イランへの全面的な侵攻ではなく、特殊部隊と歩兵部隊による襲撃作戦となる可