投資を始めるには、何から手をつければいいのか。金融教育活動家の横川楓さんは「複利やインデックスといった仕組みを暗記する必要はない。スマホの仕組みを知らなくてもアプリが使えるのと同じで、理屈を完璧に理解していなくても投資は始められる」という――。※本稿は、横川楓『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／78image※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／78imag