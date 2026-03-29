元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が26日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【2026年プロ野球順位予想】阪神が独走の可能性は? 『佐藤輝明が心配?』2位以下は混戦か…中日&広島の評価は? 見えてこない球団は…高木が考えるセリーグ順位予想を発表します!」に出演。石井大智が離脱した状況下でも、阪神の優勝が揺るがないと考える理由を述べた。藤川球児監督○阪神を1位と予想藤川球児監督の